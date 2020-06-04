إصابات السعوديين بكورونا اليوم أعلى من الوافدين.. والإناث أكثر من ضعف عدد الذكور

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 4 يونيو 2020 08:18 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 460 زيارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1975 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) كوفيد-19، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 93157 حالة، منها 23581 حالة نشطة.

وأوضحت أن الحالات المسجلة، وعددها 1975 حالة، 52% منها تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و68% للإناث، و32% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن 6%، والأطفال 11%، والبالغين 83%.

ودعت “الصحة” الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون ولبس كمامة، سواءً طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم عند الخروج من المنزل، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.