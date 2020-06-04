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ارتفعت الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بواقع 176 حالة جديدة إلى 39904، بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس).
ووفقاً لـ"رويترز"، أظهر إحصاء منفصل أمس وفاة أكثر من 50 ألف شخص في المجمل في المملكة المتحدة، واستخدم الإحصاء بيانات رسمية من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مشتقة في الغالب من بيانات شهادات الوفاة وتشمل حالات مشتبه بإصابتها.فيروس كورونا الجديد بريطانيا
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 09:02 PM
176 حالة وفاة جديدة
ارتفعت الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بواقع 176 حالة جديدة إلى 39904، بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس).
ووفقاً لـ"رويترز"، أظهر إحصاء منفصل أمس وفاة أكثر من 50 ألف شخص في المجمل في المملكة المتحدة، واستخدم الإحصاء بيانات رسمية من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مشتقة في الغالب من بيانات شهادات الوفاة وتشمل حالات مشتبه بإصابتها.
، بريطانيا.. "كورونا" يرفع عدد قتلاه إلى 39.904 ،
المصدر : الخليج 365
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