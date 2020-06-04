، "بندة": إغلاق وتطهير فرع هايبر "عزيز مول" بجدة بعد تأكد إصابة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنه بناء على توصية الأمانة تم إعادة افتتاح الفرع الثلاثاء

أصدرت شركة بندة للتجزئة اليوم الخميس، توضيحاً بشأن إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في فرع هايبر بندة "عزيز مول" في مدينة جدة الأحد 31 مايو الماضي.

وقالت "بندة" في بيان رسمي نشرته على حسابها بـ"تويتر"، إن الإدارة فور تأكد الإصابة، واتباعاً لتوجيهات وزارة الصحة، تم توجيه الحالة إلى العزل الصحي مباشرة وفي نفس اليوم.

وأضافت أنه تم عزل جميع المخالطين للحالة احترازياً لضمان سلامة المتسوقين والموظفين، وإغلاق الفرع لتنفيذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.

وأفادت "بندة" بأنه "بعد إغلاق الفرع في يوم الاثنين الماضي 1 يونيو الجاري، تم تنفيد عملية تعقيم وتطهير شاملة للفرع بجميع أقسامه كإجراء احترازي إضافي".

وأردفت: "بناء على توصية أمانة محافظة جدة تم إعادة افتتاح الفرع الثلاثاء الماضي 2 يونيو الجاري الساعة 12 ظهراً، والاستعانة بموظفين بديلين للحالات المعزولة من فروعنا الأخرى".فيروس كورونا الجديد