، بعد تفشّي جائحة كورونا.. "الآسيوي" يطبق تعديلات قانون اللعبة ،

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أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحادات الأهلية بالعالم بتطبيق التعديلات الجديدة على قانون اللعبة اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس المقبل.
وأكّد الاتحاد الآسيوي في خطابه أن التعديلات الجديدة التي طرأت على العديد من قوانين التحكيم في كرة القدم، يتم البدء بتطبيقها المباريات المقبلة، علمًا بأنه لن يكون هناك مباريات رسمية قبل هذا التاريخ، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أجرى تعديلات على قانون اللعبة بما يتناسب مع التطورات والمستجدات التي طرأت على اللعبة.
وبيّن مسؤول التطوير في الفيفا إسماعيل الحافي، اليوم، أن التعديلات الجديدة الخليج 365 أن تم تعميمها على الاتحادات في العالم، للاطلاع عليها تمهيدًا لتطبيقها.
وأشار إلى أن دوائر التحكيم في الاتحادات في مختلف دول العالم، أطلعت حكامها على التعديلات من خلال محاضرات مكثفة.فيروس كورونا الجديد
بعد تفشّي جائحة كورونا.. "الآسيوي" يطبق تعديلات قانون اللعبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-04
أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحادات الأهلية بالعالم بتطبيق التعديلات الجديدة على قانون اللعبة اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس المقبل.
وأكّد الاتحاد الآسيوي في خطابه أن التعديلات الجديدة التي طرأت على العديد من قوانين التحكيم في كرة القدم، يتم البدء بتطبيقها المباريات المقبلة، علمًا بأنه لن يكون هناك مباريات رسمية قبل هذا التاريخ، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أجرى تعديلات على قانون اللعبة بما يتناسب مع التطورات والمستجدات التي طرأت على اللعبة.
وبيّن مسؤول التطوير في الفيفا إسماعيل الحافي، اليوم، أن التعديلات الجديدة الخليج 365 أن تم تعميمها على الاتحادات في العالم، للاطلاع عليها تمهيدًا لتطبيقها.
وأشار إلى أن دوائر التحكيم في الاتحادات في مختلف دول العالم، أطلعت حكامها على التعديلات من خلال محاضرات مكثفة.
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
07:18 PM
اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس المقبل
أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحادات الأهلية بالعالم بتطبيق التعديلات الجديدة على قانون اللعبة اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس المقبل.
وأكّد الاتحاد الآسيوي في خطابه أن التعديلات الجديدة التي طرأت على العديد من قوانين التحكيم في كرة القدم، يتم البدء بتطبيقها المباريات المقبلة، علمًا بأنه لن يكون هناك مباريات رسمية قبل هذا التاريخ، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أجرى تعديلات على قانون اللعبة بما يتناسب مع التطورات والمستجدات التي طرأت على اللعبة.
وبيّن مسؤول التطوير في الفيفا إسماعيل الحافي، اليوم، أن التعديلات الجديدة الخليج 365 أن تم تعميمها على الاتحادات في العالم، للاطلاع عليها تمهيدًا لتطبيقها.
وأشار إلى أن دوائر التحكيم في الاتحادات في مختلف دول العالم، أطلعت حكامها على التعديلات من خلال محاضرات مكثفة.
، بعد تفشّي جائحة كورونا.. "الآسيوي" يطبق تعديلات قانون اللعبة ،
المصدر : الخليج 365
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