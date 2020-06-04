، في اجتماعات افتراضية متتالية.. مجموعة العشرين تناقش رؤية الاقتصاد الرقمي طويلة المدى ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن أجندة فريق عمل الاقتصاد الرقمي لهذا العام

عقد فريق عمل الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين، اجتماعات افتراضية متتالية من 3 إلى 4 يونيو ٢٠٢٠، لمناقشة نهج شامل لسياسات الاقتصاد الرقمي ومستقبل الرقمنة.

وناقش الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية آخر مستجدات المواضيع المقترحة ضمن أجندة فريق عمل الاقتصاد الرقمي لهذا العام بالإضافة الى أهمية الرقمنة في ضمان استمرارية الأعمال خلال أزمة كوفيد-19.

وأدرجت تدفق البيانات والمدن الذكية وقياس الاقتصاد الرقمي والأمن الرقمي ضمن مواضيع جدول الأعمال بالإضافة إلى مبادرة اتصال العالم بحلول عام 2030، كما ناقش الأعضاء الرقمنة في إطار الأزمة الحالية والرؤية طويلة المدى للاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز المحافظة على الوظائف.

وعقدت جلسة حوار يوم 1 يونيو قبل اجتماع فريق عمل الاقتصاد الرقمي، وناقشت أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI) ودورها في الاستجابة للأزمات الناتجة عن الأوبئة، وضم الحوار خبراء من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مختصين من المجال الأكاديمي لمناقشة دور الحكومات في تطوير سياسات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة فعالة في الاستجابة للأزمات، وتناول الحوار دور مجموعة العشرين في مناقشات سياسات الذكاء الاصطناعي وإمكانية إدراجها ضمن برنامج أعمال مجموعة العشرين على المدى الطويل.

وسيعمل وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين على مراجعة واستكمال ما توصل إليه فريق العمل في اجتماعهم الذي سيُعقد في شهر يوليو المقبل. وللمزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .قمة مجموعة العشرين بالرياض