شكرا لمتابعة خبر عن حالات كورونا الجديدة أغلبها لسعوديين وأكثرها في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن تفاصيل الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا والبالغة (1975) حالة، منها 52% لسعوديين و48% لغير سعوديين، و68% للإناث، و32% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن 6%، والأطفال 11%، والبالغين 83%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (675) حالة، ومكة المكرمة (286) حالة، وجدة (259) حالة، والمدينة المنورة (124) حالة، والهفوف (112) حالة، والدمام (53) حالة، والقطيف (49) حالة، والطائف (42) حالة، وتبوك (36) حالة، والجبيل (31) حالة، والخبر (26) حالة، وبيش (21) حالة، والمبرز (17) حالة، وحائل (17) حالة، وخميس مشيط (15) حالة، وخليص (15) حالة، وينبع (14) حالة، والخرج(12) حالة، وأبها (11) حالة، ونجران (10) حالات، ورماح (9) حالات، وحريملاء (8) حالات، والظهران (7) حالات، والجفر(6) حالات، وبريدة (6) حالات، والمجمعة (6) حالات، وبقيق (5) حالات، وشرورة (5) حالات، وعفيف (5) حالات، والمجاردة (4) حالات، وصبيا (4) حالات، والدرعية (4) حالات، والسليل (4) حالات، وساجر (4) حالات، وثادق (4) حالات، والعيون (3) حالات، والعقيق (3) حالات، وأحد رفيدة(3) حالات، ورأس تنورة (3) حالات، وصفوى (3) حالات، وجازان (3) حالات، والقويعية (3) حالات، وضرماء (3) حالات، وحوطة بني تميم (3) حالات، وقلوة حالتان، ومحايل عسير حالتان، وبيشة حالتان، وبقعاء حالتان، وليلى حالتان، والدوادمي حالتان، والزلفي حالتان، وحوطة سدير حالتان، ورفائع الجمش حالتان، وشقراء حالتان، وحالة واحدة في كل من: المندق، والقرى، وبلجرشي، وسكاكا، والعيص، والعلا، والقوز، والمظيلف، والنعيرية، وحفر الباطن، والدرب، والدائر، وصامطة، والليث، والكامل، ويدمه، والدلم، والحريق، والخاصرة، ورويضة العرض، ووادي الدواسر، وضباء.