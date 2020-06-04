شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحكي قصة إصابة عائلته بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روي المواطن صالح آل الشيخ كيفية إصابته بفيروس كورونا، مشيدًا بالدور الذى يقوم به رجال وزارة الصحة لعلاج المصابين بالفيروس.
وأضاف أنه برغم التزامه بالحجر المنزلي إلا أنه إصيب بالفيروس بعد إصابة السائق الذى يعمل لديه به، مضيفا أنه شعر بصداع وألم في العظام كما فقد حاستي الشم والتذوق أثناء فترة الإصابة.
وأشار إلى أن 11 من أفراد عائلته أصيبوا أيضا بالفيروس، مضيفا أن الأطباء ساعدوه، وبدأت أعراض المرض تخف تدريجيًا، مقدمًا الشكر لكافة العاملين بالقطاع الصحي لدورهم العظيم في مكافحة جائحة كورونا.
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