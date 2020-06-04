شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز مع نجله أثناء احتفالات مدارس الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز يتحدث إلى نجله عبدالعزيز أثناء احتفالات مدارس الرياض. أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز يتحدث إلى نجله عبدالعزيز أثناء احتفالات مدارس الرياض. وبدا في الصورة أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير الحدود الشمالية حاليا يقف خلفهما، وتعود الصورة لعام 1403 هــ 1983 م. ولاقت الصورة تفاعلا وانتشارا واسعا بوسائل السوشيال ميديا في المملكة، حيث حققت نسبة مشاهدات عالية بعد تداولها على نطاق كبير.

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