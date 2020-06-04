شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تفقد اثنين من عائلتها بسبب كورونا وتؤكد " الناس تطلع وتتمشى بدون التزام " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حثّت إحدى المواطنات التي فقدت اثنين من عائلتها بسبب فيروس كورونا، المواطنين على الالتزام بالتعليمات الوقائية.

وقالت المواطنة: " جدي توفى اليوم بإصابته بفيروس كورونا وقبله خالتي، وفي ناس للحين مو مستوعبة كمية الخطر اللي قاعدة تنشرها، وهي تطلع وتتمشى بدون ما تلتزم وتنهي حياة ناس كثير " .

وأضافت: " كورونا للحين ما انتهى بشكل كلّي! قاعدين تنتظرون وفاة شخص قريب منكم عشان تصدقوا أن الوضع خطير وجدّي بصراحة الفقد شىء مُوجع وجربته مرتين " .

‏وتابعت: " بنفس الفترة وكلّه بسبب هالفيروس، والسبب الرئيسي طبعاً هو الهمج وقلة الوعي عند أغلب الناس! اتقوا الله بأحبابنا وأحبابكم والتزموا ولا تطلعون إلا للضرورة، دعواتكم لهم بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه لراجعون ".