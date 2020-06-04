آل حسن يكشف عن الأوجه الإيجابية لأزمة كورونا بشأن حفلات الزفاف (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): تحدث عبدالعزيز ال حسن متخصص بعلم الجريمة والمشكلات الأسرية عن الأوجه الإيجابية لأزمة كورونا فيما يخص المناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف. تحدث عبدالعزيز ال حسن متخصص بعلم الجريمة والمشكلات الأسرية عن الأوجه الإيجابية لأزمة كورونا فيما يخص المناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف. قال ال حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج " سيدتي ":" جائحة كورونا خفضت من تكاليف الزفاف الباهظة التي شهدناها قبل تفشي الفيروس المستجد ". وأضاف ال حسن:" المجتمعات العربية والخليجية لديها قواعد وأمور هامة فيما يسمي بنظرية التجانس في العادات والتقاليد "، متسائلا:" ما الذي يجنيه الزوجين من التكاليف الباهظة للزفاف !".

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