شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة يوضح حقوق المستهلك إذا تم استغلاله من حساب لديه سجل تجاري (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، حقوق المستهلك لو استغل من حساب لديه سجل تجاري أو تم تسجيله في منصة "معروف".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في حال تعرض المستهلك إلى أي مخالفة من مخالفات نظام حقوق المستهلك أو تضليله أو التلاعب به، فإذا كان الحساب لديه سجل تجاري أو تم تسجيله في منصة "معروف" فإنه يرفع بلاغًا إلى وزارة التجارة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو هاتف 1900.

وأشار إلى أنه عندما يكون عملية التحايل من الحسابات المجهولة فمرجعيتها للجهات الأمنية، وباستطاعته أن يطلعها على صور المراسلات بينهم وإيصال التحويل وكافة بيانات ومعلومات الحساب.