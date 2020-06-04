شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الحميدان " تكشف عن الفوائد الصحية للتبرع بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

تحدثت هند الحميدان استشاري أمراض الدم عن الفوائد الصحية للتبرع بالدم، قائلة إن المتبرع بالدم يساهم في إنقاذ حياة مرضي بأمس الحاجة للدم، لافتة إلى أمراض مستعصية مثل فقر الدم الوراثي والأورام التي تعتمد علي المتبرعين.

وأبانت الحميدان خلال حوارها في برنامج " سيدتي ":" الجائحة قللت نسبة التبرعات بالدم بسبب قلة الحركة "، مشيرة:" هناك سيارات إسعاف ترسل لمناطق معينة بمواعيد مجدولة تكون لمدة 4 ساعات لزيارة المنازل من أجل التبرع بالدم ".

وأوضحت أن معايير السلامة متوفرة فلا داعي للقلق، مؤكدة أنه لا توجد خطورة علي المتبرع بالدم، لافتة إلى أن التبرع بالدم يخلص الجسم من زيادة الحديد وخاصة الرجال، بالإضافة إلى تنشيط النخاع وحمايته من الجلطات، مبينة أن المتبرعين المنتظمين حياتهم أطول لأنهم يتمتعون بصحة أكثر.