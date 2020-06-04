شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طبيبة تعمل في الطوارئ توجه رسالة تحذيرية بشأن كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت الدكتورة سارة الجدعاني، طبيبة مكلفة بالعمل في قسم الطوارئ، رسالة تحذيرية وتوعية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة بشأن فيروس كورونا.

وذكرت :"قبل أسبوع كنا نأخذ عينات من أفراد، اليوم سرنا نأخذ عينات من عوائل كاملة، أرجوكم الموضوع حقيقي، نحتاج شويه التزام وحس مسؤولية".

وأوضحت، خلال مداخلة لها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن وزارة الصحة أبدت في تقريرها خلال الأيام الماضية قلقها من تزايد الحالات الحرجة.

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وأضافت أن خلال عملها بقسم الطوارئ لاحظت تزايد عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، لافتة إلى أنها عبرت عما شاهدته في تغريدة بحسابها الرسمي بموقع تويتر، ولقت تفاعل كبير من المتابعين.

وأكدت أن ما ذكرته في التغريدة مبنية على تجارب عملية شخصية من داخل الطوارئ، ولا تمثل أي مؤسسة ولا تصور الوضع الصحي الكامل للمملكة، مشددة على أهمية الالتزام والتقيد بالاجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة الجميع.