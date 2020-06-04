شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه باستمرار هطول الأمطار على 3 محافظات في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على محافظات ميسان والطائف والقنفذة بمنطقة مكة المكرمة. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على محافظات ميسان والطائف والقنفذة بمنطقة مكة المكرمة. وأضافت أن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية حتى الساعة التاسعة مساءً.

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