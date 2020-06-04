شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وجود هلال على أول علم للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تساءل بعض المواطنين، عن مدى صحة وجود هلال في أول علم للمملكة (السعودية الأولى).
وأكد حساب "تاريخ آل سعود" أن العلم غير صحيح، مضيفًا أن العلم السعودي منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى ووصولاً ليومنا الحاضر لم يكن يوماً يحتوي على الهلال.
وأضاف: ومن وضعوا الهلال على العلم السعودي القديم كان محاولة منهم لتزييف التاريخ لأهداف تخدم مصالحهم وتوجهاتهم.
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