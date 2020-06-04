شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وجود هلال على أول علم للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تساءل بعض المواطنين، عن مدى صحة وجود هلال في أول علم للمملكة ( السعودية الأولى).

وأكد حساب "تاريخ آل سعود" أن العلم غير صحيح، مضيفًا أن العلم السعودي منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى ووصولاً ليومنا الحاضر لم يكن يوماً يحتوي على الهلال.

وأضاف: ومن وضعوا الهلال على العلم السعودي القديم كان محاولة منهم لتزييف التاريخ لأهداف تخدم مصالحهم وتوجهاتهم.