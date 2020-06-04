متحدث التجارة: حماية حقوق المستهلك خط أحمر والرقابة مستمرة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن حماية حقوق المستهلك خط أحمر والرقابة مستمرة على مدار الساعة. أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن حماية حقوق المستهلك خط أحمر والرقابة مستمرة على مدار الساعة. وأوضح الحسين خلال مداخلة هاتفية في قناة السعودية أنه تم ضبط كافة أساليب التحايل والتلاعب ورفع الأسعار بشكل غير مبرر في الرياض ومكة والمنطقة الشرقية. ولفت الحسين إلى أن الكمامة أصبحت سلعة مهمة اليوم في كل دول العالم، حيث تشهد تطورات متسارعة في أسعارها، موضحا أنه لا يوجد تسعير محدد للكمامة.

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