بالفيديو.. أسباب التأخير في تسليم الطلبات الإلكترونية أثناء أزمة كورونا

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح عبدالرحمن العليان، مؤسس متجر نايس ون، أسباب التأخير في تسليم الطلبات الإلكترونية في وقت أزمة كورونا. أوضح عبدالرحمن العليان، مؤسس متجر نايس ون، أسباب التأخير في تسليم الطلبات الإلكترونية في وقت أزمة كورونا. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطلبات زادت في جميع المتاجر بمعدل 3 إلى 4 مرات عن الأوقات الطبيعية. وأشار إلى أن المشكلة التي واجهت التجارة الإلكترونية وجود حجم طلبات كبير فواجهنا صعوبة خاصة وأن الناس كانوا يدفعون مقدمًا، مؤكدًا أن المشكلة كانت مشتركة مع شركات الشحن.

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