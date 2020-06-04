شكرا لمتابعة خبر عن وفاة أول طبيب مُقيم بفيروس كورونا في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهدت منطقة مكة المكرمة، تسجيل أول حالة وفاة لطبيب مُقيم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت صحة مكة المكرمة، عن وفاة الطبيب المقيم نعيم خالد شودري (٤٧ عاماً) باكستاني الجنسية متأثراً بإصابته بالفيروس.

وصرّح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، بأن الطبيب المتوفى كان أحد العاملين بقسم الجراحة العامة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، ويعد أحد النماذج المشرفة التي وقفت بجسارة للتصدي للوباء.

وكان الطبيب شودري يعمل أخصائي جراحة بقسم الجراحة العامة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، متزوج ولديه ثلاث فتيات يقمن معه وزوجته بمكة المكرمة.