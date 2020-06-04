شكرا لمتابعة خبر عن طيران ناس يُعلن عن خصم 50% للأطباء على كافة الرحلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أعلن الناقل الوطني طيران ناس، عن تقديم 50% خصم لكافة الأطباء والممارسين الصحيين على جميع الرحلات حتى نهاية 2020 . أعلن الناقل الوطني طيران ناس، عن تقديم 50% خصم لكافة الأطباء والممارسين الصحيين على جميع الرحلات حتى نهاية 2020 . ويطبق الخصم على الرحلات الداخلية والدولية، ويشمل العاملين السعودييين وغير السعوديين، كما أنه متاح على الدرجة السياحية ودرجة البريميوم. ويجب إبراز بطاقة العمل سارية الصلاحية عند مكاتب تسجيل الوصول / بوابات صعود الركاب . ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي هنــــــــــــــا .

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