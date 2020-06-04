شكرا لمتابعة خبر عن «سار» توضح الإجراءات الاحترازية الخاصة بحجز الرحلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند السفر على القطار، حرصًا على سلامة المسافرين.

وأوضحت الشركة الإجراءات الاحترازية الخاصة بحجز الرحلات، ومنها الإفصاح عن أى زيارة للبلدان الموبوءة أو في حال تم مخالطة شخص ظهرت عليه الأعراض.

Advertisements

وأضافت أنه يتم إجراء الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني www.sar.com.sa، أو من خلال التطبيق فقط، مؤكدة أنه يتم اعتماد التذاكر الإلكترونية فقط.

وتتضمنت الإجراءات استبدال المدفوعات النقدية بوسائل الدفع الرقمية، والتحقق من التذاكر من خلال المسح الضوئي.

وشددت على ضرورة التأكد من تفعيل خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقات والهاتف الذكي، منوهة بأنه يسمح بشنطة واحدة لكل مسافر إضافة لشنطة اليد.