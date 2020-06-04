شكرا لمتابعة خبر عن (لم يتطرق إلى العمل الحكومي) معلومات عن الأمير الراحل سعود بن عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقل الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل آل سعود، اليوم الخميس، إلى ذمة الله، حيث سيتم تشييعه ودفنه غدًا الجمعة في الرياض.

والأمير سعود هو حفيد الملك فيصل بن عبدالعزيز "رحمه الله"، ثالث ملوك المملكة الذي حكم البلاد بين عامي 1964 و1975.

يشار إلى أن والده هو الأمير والشاعر الراحل عبدالله الفيصل، ووالدته هي الأميرة الراحلة نورة بنت عساف العساف، كما أن له 8 أخوة وأخت واحدة.

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وأخوته هم : الأمراء خالد (متوفي) ومحمد (متوفي) وعبد الرحمن وطلال (متوفي) وسلطان وتركي وبندر (متوفي) وفيصل، والأميرة سلطانة.

ويُعد الأمير الراحل أحد رجال الأعمال في القطاع الخاص ولم ينخرط الأمير الراحل في العمل الحكومي.