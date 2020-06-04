شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح إمكانية تأجيل إصدار الإقامة للموظفين الأجانب دون غرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية السماح بتأجيل إصدار الإقامة للموظفين الأجانب بعد الثلاث أشهر الأولى بدون غرامة. أوضحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية السماح بتأجيل إصدار الإقامة للموظفين الأجانب بعد الثلاث أشهر الأولى بدون غرامة. وقالت الهيئة : " التعليمات تشترط اجتياز الفحص الطبي وإصدار هوية مقيم خلال 90 يومًا من تاريخ الدخول لتجنب الغرامة " . جاء ذلك ردًا على سؤال : " إصدار الإقامة للموظفين الأجانب المفترض تكون خلال الثلاث الأشهر الأولى من تاريخ التوظيف، لكن الآن مع الأزمة هل مسموح تأجيل إصدار الإقامة لما بعد الثلاث أشهر بدون نزول غرامة؟ " .

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