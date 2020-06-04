شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار وصواعق في أبو عريش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

شهدت محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، مساء اليوم، هطول الأمطار وحدوث صواعق رعدية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، و أحد المسارحة ، والحرث، و الداير بني مالك، و الريث، و الطوال، و العارضة، و العيدابي، و فيفا، و هروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.