«مدني الباحة» يُحذِّر من التقلبات الجوية المرتقبة خلال أيام

حذَّرت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين، من التقلبات الجوية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة، أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة بتجمعات المياه والمستنقعات.

جاء ذلك، في بيان للناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، قال فيه «تشهد منطقة الباحة الأيام المقبلة من تقلبات جوية، وفق تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال الفترة من يوم الخميس إلى يوم الأحد الموافق ( 12-15 /10 /1441 هـ) هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ومصحوبة برياح نشطة سرعتها 45 كم/ ساعة، فضلًا عن تساقط البرد وتدفق السيول على كل من «الباحة - بلجرشي - العقيق- قلوة - المخواة – المندق».

وتابع الغامدي «نظرًا للحالة المشار إليها، نحث جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، ونشدد بعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات»، داعيًا الجميع إلى زيارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع على الإرشادات والتعليمات، التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية، مذكرًا بالتواصل عبر الرقم 998 على مدار الساعة.

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