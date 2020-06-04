كاوست تحصد عضوية الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون

حصدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عضوية الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون، التي تضم نخبة متميزة من العلماء البارزين؛ حيث سيكون للجامعة المشاركة في الأفكار وتصميم الحلول للتحديات العلمية والرئيسة الملحة بهدف تعميق جذور التواصل بين كاوست والأوساط الأكاديمية الأوروبية .

وأكد أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست ممثل الجامعة في عضوية الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون البروفيسور جيل لوبينو، أن الجامعة ظفرت بهذه العضوية العالمية، نظير خبراتها من حيث وجود قسم العلوم والهندسة الفيزيائية، والأبحاث والمختبرات لتحليل ومحاكاة المواد المركبة وغير المتجانسة COHMAS.

وقال: يضع ترشيح كاوست في المرتبة السادسة في مجال العلوم التقنية والبيئية، نظير مساهماتها الكبيرة في مجال هندسة المواد، وتطويرها لمناهج أساسية للتنبؤ وتحسين سلامة المواد والهياكل، فضلًا عن جودة أبحاث الجامعة متعددة التخصصات التي تمتد عبر العديد من المجالات الهندسية المختلفة.

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يُذكر أن الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون التي تتخذ من مدينة زالتسبورج النمساوية مقرًا لها، وهي جمعية علمية أوروبية غير ربحية، تأسست عام 1990م بهدف تحفيز التعاون بين العلماء المشهورين، والفنانين البارزين، والممارسين للحوكمة من كل التخصصات، وبلغ عدد أعضاء الأكاديمية من الحائزين على جائزة نوبل حتى الآن 34 عضوًا.

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