اصطدام مركبتين بمحافظة القنفذة.. ونقل المصابين إلى المستشفى

الجهات المختصة باشرت الحادث..
أعلن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، اليوم الخميس، وقوع حادث مروري في محافظة القنفذة بمكة المكرمة، ونقل المصابين إلى المستشفى.
وفي بيان، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال مركز العمليات الأمنية: اصطدام مركبتين في محافظة القنفذة (سبت الجارة)، نتج عنه عدد من الإصابات.
ولفت المركز، إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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