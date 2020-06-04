175 مليار ريال مساعدات سعودية لدول العالم

كشفت منصة المساعدات السعودية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حجم المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية على شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة؛ لتشجيع التنمية في جميع أنحاء العالم، وبلغ إجمالي المساعدات 175.64 مليار ريال سعودي (46.83 مليار دولار أمريكي).

وأوضحت منصة المساعدات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه تمت إقامة 3701 مشروع تنموي وإنساني وخيري في 156 دولة حول العالم؛ بتكلفة إجمالية 116.04 مليار ريال سعودي (30.94 مليار دولار)، فيما وصل دعم المملكة للمنظامات الدولية بمساهمات مالية وعينية بلغت 8.10 مليار ريال سعودي، فضلًا عن مساعدات لهيئات أخرى.

حول منصة المساعدات السعودية

ودشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منصة المساعدات السعودية عند افتتاحه منتدى الرياض الدولي الإنساني في 10/ 6/ 1439هـ الموافق 26/ 2/ 2018م، لإبراز المساعدات والمعونات المقدمة لمختلف دول العالم والمنظمات الدولية؛ تأكيدًا على أن المملكة من أكبر عشر دول في العالم تقديمًا للمساعدات.

وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتصميم منصة المساعدات السعودية وإعدادها؛ لتسجيل المشاريع والمساهمات الإنسانية والتنموية والخيرية بناء على المعايير الدولية في التسجيل والتوثيق المعتمدة لدى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية DAC-OECD ومنصة التتبع المالي للأمم المتحدة UNFTS ومبادئ الشفافية الدولية (IATI). مساعدات المملكة العربية السعودية هي نقدية وعينية تقدم في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية. كما تشتمل بيانات المساعدات على مبالغ مدفوعة والتزامات مالية تُدفع لاحقًا. تم تدريب الجهات المانحة السعودية على تصنيف المساعدات وإدخالها منذ تأسيس المملكة حتى الآن.

أبرز الدول التي استفادت من المساعدات السعودية

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وأشارت منصة المساعدات السعودية، إلى أنه بلغ إجمالي مساعدات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 17,988,453,873 مليار ريال بنسبة 58.13% من إجمالي المساعدات، فيما بلغت المساعدات المقدمة لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 6,025,682,388 مليار ريال بنسبة 19.47%، بينما المساعدات لدول جنوب آسيا وصلت 2,814,345,691 بنسبة 9.09%، أما المساعدات لدول أوروبا وآسيا الوسطى فبلغت 1,965,425,926 بنسبة 6.35%.

وكشفت منصة المساعدات السعودية، أن أكثر الدول المستفيدة من المساعدات العينية والنقدية السعودية تأتي اليمن في المركز الأول كأعلى الدول في العالم والدول العربية بحجم 665 مشروعًا، بتكلفة 8,316,694,125 مليار ريال، تلته مصر بـ52 مشروعًا بتكلفة 2,267,529,559 مليار ريال، تليها فلسطين بـ215 مشروعًا بتكلفة 2,059,005,465 مليار ريال، وفي المركز الرابع جاءت السودان بـ74 مشروعًا، بتكلفة 1,477,695,610 مليار ريال، وفي المرتبة الخامسة جاءت تونس بـ40 مشروعًا بتكلفة 1,180,225,690 مليار ريال.

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