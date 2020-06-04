عبر استخدام التطبيق..

أعلن تطبيق «توكلنا»، اليوم الخميس، إتاحة تعديل عنوان السكن لجميع المستخدمين عبر 3 خطوات. جاء ذلك عبر إنفوجراف بثه التطبيق، الخميس، موضحًا أن خطوات تعديل مقر السكن في التطبيق، تتم من خلال الدخول إلى قائمة حسابي، ثم اختيار معلومات العنوان، وتعديل عنوان السكن. اقرأ أيضًا: «توكلنا»: تعديل مقر السكن متاح لمرة واحدة فقط

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كانت هذه تفاصيل خبر في 3 خطوات.. «توكلنا» يتيح تعديل عنوان السكن لجميع المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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