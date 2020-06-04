شكرا لقرائتكم خبر عن "الإجراءات الاحترازية" عنوان خطبة الجمعة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع بمناطق المملكة بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة للحديث عن "الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "، تفعيلاً لدور المنبر في تعزيز الأمن الصحي لأفراد المجتمع،وللتنويه بجهود ولاة أمرنا -حفظهم الله-وحرصهم على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

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