شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة معتمري اليمن عبر منفذ الوديعة والان نبدء بالتفاصيل

أشرفت وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات، على مغادرة معتمرين من الجنسية اليمنية إلى وطنهم عن طريق منفذ الوديعة.

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