شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: 150 مليون دولار لدعم تحالف اللقاحات والتحصين والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة أعلنت عن تقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة، وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، ويسرني أن أعلن عن تخصيص مبلغ 150 مليون دولار من هذا الدعم للتحالف العالمي للقاحات والتحصين"

وأضاف سموه خلال مشاركته في القمة الافتراضية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين :"أود أن أعيد التأكيد على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، بأن المحافظة على صحة الإنسان هي في طليعة اهتمامات حكومة المملكة ومقدمة أولوياتها"، وتابع سموه :"قدمت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لأكثر من 81 دولة، وذلك لتحقيق سبل العيش الكريم، وتوفير الرعاية الصحية".

وأوضح وزير الخارجية : "ما زالت المملكة تواصل مسيرة جهودها الإنسانية العالمية؛ حيثُ استضافت في شهر مارس الماضي بصفتها رئيسةً لمجموعة دول العشرين، قمةً استثنائيةً، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".

وأضاف سموه :" إن المملكة ساهمت في عام 2016م بقيمة 25 مليون دولار لدعم جهود التحالف العالمي للقاحات والتحصين". متابعاً :"إن الحفاظ على حياة البشرية، وحماية صحتهم مهمة سامية تستحق منَّا جميعاً المساهمة والتضحية والدعم، لتحقيق مستقبل أفضل يسوده العدل، والاستقرار، والازدهار، لعالمنا وللأجيال القادمة".