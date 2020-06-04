شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": نتيجة فحص كورونا تظهر خلال 4 أيام كحد أقصى والان نبدء بالتفاصيل
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن فحص عينات كورونا يجرى في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى أربعة أيام.
وأضاف :"لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة".
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