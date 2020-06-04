شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى بالمملكة .. الأحساء تفعّل خدمة «حجز موعد» إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

فعّلت أمانة الأحساء خدمة "حجز موعد" عبر بوابتها الإلكترونية ، كأول أمانة في المملكة تُشغل هذه الخدمة ، حيث حجز 315 مستفيداً موعداً استباقياً في الأسبوع الأول من إطلاق الخدمة التي تمكن المستفيدين من حجز موعد مُسبق عبر الخدمة ، لتصل المستفيد رسالة نصية "SMS" بالموعد .

وتُعد هذه الخدمة بمثابة تصريح يمكن للمستفيد من خلالها زيارة الأمانة أو البلدية التي تم اختيارها في الوقت المحدد لتتم خدمته ، حاثةً المستفيدين من خدماتها إلى أهمية تقيدهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة ، وذلك أثناء زيارتهم لمقرات الأمانة والبلديات ، مع الاستمرار في تقديم كافة الخدمات إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية على مدار الساعة مثل: ( تقديم معاملة الكترونية – المساعدة الفورية – صوتك مسموع – مركز الطوارئ 940 – والمنصات الرقمية) وذلك استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وحرصًا على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وحددت أمانة الأحساء في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل، التواصل مع البريد الإلكتروني الخاص بمساعدة المستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات ([email protected]) بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية، والمنصات الرقمية المتعددة .