شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مسلخ عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

بلدية محافظة القطيف تضبط مسلخ عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية في أحد المزارع و تتلف أكثر من 1400 كجم من الأحشاء والمقادم وبعض اللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية ، و تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم .

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