اخبار السعوديه

إغلاق مسلخ عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية في القطيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مسلخ عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

بلدية محافظة القطيف تضبط مسلخ عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية في أحد المزارع و تتلف أكثر من 1400 كجم من الأحشاء والمقادم وبعض اللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية ، و تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مسلخ عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية في القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا