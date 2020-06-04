شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 806 مصاب بـ«كورونا».. و«الصحة»: الكمامة أهم وسيلة للوقاية والان نبدء بالتفاصيل

• إجمالي عدد الفحوص المخبرية 887 ألف .. والمتعافون 68 ألف حالة

دعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون ولبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم عند الخروج من المنزل ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، مشيرة إلى أن ذلك أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا. وأعلنت "الصحة" اليوم تسجيل 1975 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 93157 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 23581 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية ، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1381 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.

كما سُجلت 806 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 68965 حالة. وبينت أن الحالات المسجلة وعددها 1975 حالة، 52% منها تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و68% للإناث، و32% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن 6%، والأطفال 11%، والبالغين 83%.

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وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 675 حالة، ومكة المكرمة 286 حالة، وجدة 259 حالة، والمدينة المنورة 124 حالة، والهفوف 112 حالة، والدمام 53 حالة، والقطيف 49 حالة، والطائف 42 حالة، وتبوك 36 حالة، والجبيل 31 حالة، والخبر 26 حالة، وبيش 21 حالة، والمبرز 17 حالة، وحائل 17 حالة، وخميس مشيط 15 حالة، وخليص 15 حالة، وينبع 14 حالة، والخرج12 حالة، وأبها 11 حالة، ونجران 10 حالات، ورماح 9 حالات، وحريملاء 8 حالات، والظهران 7 حالات، والجفر6 حالات، وبريدة 6 حالات، والمجمعة 6 حالات، وبقيق 5 حالات، وشرورة 5 حالات، وعفيف 5 حالات، والمجاردة 4 حالات، وصبيا 4 حالات، والدرعية 4 حالات، والسليل 4 حالات، وساجر 4 حالات، وثادق 4 حالات، والعيون 3 حالات، والعقيق 3 حالات، وأحد رفيدة3 حالات، ورأس تنورة 3 حالات، وصفوى 3 حالات، وجازان 3 حالات، والقويعية 3 حالات، وضرماء 3 حالات، وحوطة بني تميم 3 حالات، وقلوة حالتان، ومحايل عسير حالتان، وبيشة حالتان، وبقعاء حالتان، وليلى حالتان، والدوادمي حالتان، والزلفي حالتان، وحوطة سدير حالتان، ورفائع الجمش حالتان، وشقراء حالتان، وحالة واحدة في كل من: المندق، والقرى، وبلجرشي، وسكاكا، والعيص، والعلا، والقوز، والمظيلف، والنعيرية، وحفر الباطن، والدرب، والدائر، وصامطة، والليث، والكامل، ويدمه، والدلم، والحريق، والخاصرة، ورويضة العرض، ووادي الدواسر، وضباء. كما بلغ عدد الوفيات 611 حالة بإضافة 32 حالة وفاة جديدة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة بينت "الصحة" أنه تمت إضافة فحوص جديدة بعدد 16246 فحصا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 887209 فحوص.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا الجديد COVID -19 حول العالم بلغت 6530067 حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 2820488 حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 386392 حالة.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.