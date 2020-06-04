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الصحة: عينات كورونا تتم في مختبرات تابعة لنا.. وإجراءات قانونية ضد أصحاب المنشورات المغلوطة

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لا يمكن لمريض البقاء 14 يومًا في مستشفى دون التأكد من إصابته بالفيروس

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عينات فيروس المستجد تتم في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر خلال يومين إلى أربعة أيام.

جاء ذلك، في بيان للوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، مؤكدة أنه لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يومًا في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

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وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.

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