بالصور.. مدني بريدة ينقذ عاملين سقطا داخل «غرفة تفتيش»

عمقها 3.5 متر.. تابعة لمشروع تحت الإنشاء..
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة حادث سقوط عاملين في غرفة تفتيش (منهل) تحت الإنشاء بعمق 3:5م تابعة لمشروع تصريف سيول. وقد نتج عن الحادث إصابة العاملين بإصابات مختلفة حسب ما ذكره المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل.
وأوضح ابا لخيل أن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة (9:25) فتمت مباشرة الحادث واخراج احد العمال في حين تم اخراج العامل الآخر قبل ورود البلاغ للدفاع المدني وتنفيذ الجانب الوقائي.
وشدد العقيد ابا الخيل على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية الشخصية في مثل هذه المشاريع حفاظًا على سلامة العاملين وتحقيقًا للسلامة العامة
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