أخبار السعودية اليوم.. الديوان الملكي ينعي الأمير سعود بن عبدالله.. وعقوبة المقيمين المخالفين لإجراءات كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث أطاحت شرطة مكة المكرمة بشخصين تورطا بتحويل أكثر من مليون و400 ألف ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة، كما أعلنت أمانة منطقة الرياض رفع ساعات العمل الرقابي بنسبة 66% منذ بدء جائحة كورونا، للتحقق من التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية، وإلى التفاصيل:

الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

نعى الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم وسيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة الموافق 13/10/1441هـ في الرياض.

«شرطة مكة» تطيح بمقيمين تورطا في تحويل مليون و400 ألف ريال عبر طرق غير شرعية

قال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إن قوات الشرطة تمكنت من الإطاحة بشخصين من جنسية عربية في محافظة جدة (في العقد الخامس من العمر) تورطا بتحويل أكثر من مليون و400 ألف ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة.

بالصور.. مدني بريدة ينقذ عاملين سقطا داخل «غرفة تفتيش»

كشف المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، عن قيام فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة بمباشرة حادث سقوط عاملين في غرفة تفتيش (منهل) تحت الإنشاء بعمق 3:5م تابعة لمشروع تصريف سيول، مشددًا على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية الشخصية في مثل هذه المشاريع حفاظًا على سلامة العاملين وتحقيقًا للسلامة العامة.

يجري تنفيذها.. مساعد وزير التعليم يتفقد مشاريع «تعليم الطائف»

قام مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، اليوم الخميس، افتراضيًّا عن بعد عبر تطبيق «زووم»، بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالطائف؛ في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، بهدف الوقوف على سير العمل بتلك المشاريع.

أمانة الرياض: رفع ساعات عمل المراقبين بنسبة 66% بسبب كورونا

أوضحت أمانة منطقة الرياض، أنها رفعت ساعات العمل الرقابي بنسبة 66 بالمائة منذ بدء جائحة كورونا، للتحقق من التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية، موضحة أن متوسط ساعات العمل اليومي لمراقبي أمانة الرياض قبل كورونا كان 6 ساعات عمل، بينما وصل ما بعد كورونا إلى 10 ساعات عمل بنسبة ارتفاع 66 بالمائة.

بالفيديو.. هيئة تقويم التعليم: 3 خطوات لأداء الاختبار التحصيلي

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في فيديو توعوي لها، خطوات أداء الاختبار التحصيلي للطلبة، تشمل مراحل التجهيز وما قبل الاختبار وأثناء الاختبار.

الكهرباء ردًّا على وزير الشؤون الإسلامية: التعديات مسؤوليتكم

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء انتهاءها من معالجة جميع الحالات المكتشفة لاستغلال بعض الأشخاص والجهات التجارية للطاقة الكهربائية في بعض المساجد في بداية هذا العام ٢٠٢٠، مشيرة إلى أن عدد الحالات بلغ 2831 عدادًا كهربائيًّا تمثل ما نسبته 3٪ من إجمالي العدادات التي جرى فحصها.

جامعة جازان تبادر بتسليم «الصحة» مبنى للعزل

سلمت جامعة جازان، مبنى السكن الطلابي رقم 2 لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة؛ لاستخدامه لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا والمشتبه بها، وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ بالجامعة الأستاذ الدكتور محمد الصفحي، أن الجامعة بدأت منذ وقت مبكر بتجهيز مبنى الإسكان الطلابي رقم 2 لاستخدامه في عزل المصابين بـ«كورونا» والمشتبه بهم.

إجمالي الوفيات 611.. وزارة الصحة: تسجيل 1975 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 93157، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 68,965، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 611 حالة، وتم تسجيل 32 حالة وفاة، و806 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الحربي: أمطار المنخفض المداري تتقدم نحو عدة مناطق بالمملكة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة؛ بسبب المنخفض المداري، مشيرًا إلى أن المنخفض المداري في آخر مراحل نشاطه، ومتوقع تقدم كتلته الرطبة شمالًا نواحي جازان وعسير والباحة والطائف، موضحًا أنه مع هذا التقدم تنشط السحب الرعدية على امتداد المرتفعات الجبلية، والغزارة متوقعة في مناطق جازان وعسير.

بالفيديو.. الإبعاد ومنع الدخول للمقيمين المخالفين لإجراءات كورونا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، عقوبة تعمّد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا. مشيرًا إلى العقوبات قد تشمل الإبعاد والمنع من دخول المملكة، مضيفًا أن المخالف إذا كان من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًّا، إليها بعد تنفيذه العقوبة الموقعة في حقه.

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