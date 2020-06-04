إجمالي الوفيات 611.. وزارة الصحة: تسجيل 1975 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 93157، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 68,965، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 611 حالة، وتم تسجيل 32 حالة وفاة، و806 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا للفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات، وتناول الدليل الذي نشرته الوزارة (بعدة لغات عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، نصائح مهمة لكبار السن ومرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب والأوعية الدموية.



وشملت نصائح وزارة الصحة ذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، والمصابين بنقص المناعة المكتسب، ومرضى الكلى، ومرضى السرطان، والحوامل، والمرضعات، وضِعاف المناعة المصابين بالسمنة الشديدة؛ وذلك لتعريفهم بالتعامل مع الأعراض، كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية وآلية التواصل مع مركز 937، وما الذي ينبغي فعله لحماية هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا.

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وتضمن الدليل نصائح عامة للجميع من أبرزها البقاء في المنزل، وتجنب لمس الحيوانات، واستمرار تناول الأدوية، والاهتمام أكثر بالنظافة، والحرص على مواصلة النشاط البدني، ولبس الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، وترك مسافة آمنة، وعدم مشاركة الآخرين الطعام وأدواتهم، وتجنب التجمعات وغيرها.



كما تضمن الدليل نصائح خاصة لكبار السن ومرضى السكري والضغط ومرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى الأمراض الصدرية التنفسية والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب ومرضى السرطان وكذلك الحوامل والمرضعات، وتطرق الدليل أيضًا إلى أبرز الأسئلة الشائعة والإجابة عنها، واحتوى أيضًا على التعريف بالتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الصحة وآلية الاستفادة منها.



وحذَّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، سبع فئات تعد من الحالات الأكثر خطرًا حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وقال، في وقت سابق، إن الفئات الأكثر خطورة للتعرض للمضاعفات والمشاكل الصحية عند التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد هم كبار السن، وتحديدًا من هم فوق الـ65 عامًا، والمصابون بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والمشاكل القلبية، أو المشاكل التنفسية المزمنة، ومن جملتها المتعلقة بالتدخين والسمنة المفرطة.



وجدَّد "العبد العالي" تحذير من لديهم مشاكل في وظائف بعض أعضاء الجسم، كالمصابين بأمراض الكلى، والمصابين بالأورام، أو من يتلقون الجرعات الكيماوية المعالجة للأورام، بالإضافة إلى من لديهم ضعف واضطرابات في المناعة في الجسم، والحوامل، قائلًا: "إن هذه الفئات لهم حقوق، فيجب أن نحرص على توعيتهم وحصولهم على معلومات كافية ومساعدتهم أثناء الحصول على الرعاية الصحية لحمايتهم من التعرض للإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن جميع المعلومات التي تخص هذه الفئات موجودة في جميع المنصات التي وضعتها وزارة الصحة، وأبرزها الموقع المستحدث أخيرًا موقع الوقاية من كورونا.

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