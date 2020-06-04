بـ174 حالة.. جدة تتصدر مدن المملكة في حالات التعافي

تصدرت مدينة جدة قائمة المدن في عدد حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 174 حالة شفاء من أصل 806 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح موقع إحصائيات كوفيد -19 التابع لوزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه تم تعافي 173 حالة في مكة المكرمة، و75 في المدينة المنورة، و61 في الرياض، و60 في الهفوف، و38 في الجبيل، و21 في كل من بريدة والظهران، و18 في تبوك.

و16 في حائل، و14 في الطائف، و10 في القرى، و8 في كل من: ظلم وبيش، و7 في كل من: العارضة والدمام، و6 في كل من: الباحة وحدة، و5 حالات في الخبر.

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فيما تم تسجيل 4 حالات في كل من: نجران والقطيف ومحايل وحزم الجلاميد والعقيق ووادي الدواسر والمبرز، و3 في كل من: خليص ومركز حدود الحديثة، و2 في كل من: عرعر وأبها وخميس مشيط وبقيق وقلوة وحريملاء وشرورة وصبيا والسليل والمزاحمية ورماح والخرج.

ووفق «الصحة» تم تسجيل حالة شفاء واحدة في كل من: جديدة عرعر والدرب وجازان والمجمعة وبيشة والمخواة وحوطة بني تميم وأحد المسارحة وصامطة والنماص وأملج وضبا وحفر الباطن وليلى والخفجي والدرعية وأضم وبللسمر والجفر.

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