دعمًا لجهود مكافحة «كورونا».. السعودية تخصص 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات

وفق ما أعلن ذلك وزير الخارجية

أعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، تخصيص 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات، وذلك خلال قمة افتراضية لدعم جهود إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد. يأتي ذلك امتدادًا لدور المملكة الإنساني لدعم جهود الوصول إلى لقاحات وتجارب لمكافحة الوباء؛ حيث سبق أن أعلنت مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك ضمن التزام المملكة بما تم الاتفاق عليه خلال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، التي دعا إليها وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حيث التزم قادة المجموعة بتقديم الدعم اللازم لتمويل المنظمات والبرامج الدولية المرتبطة بمواجهة الجائحة. Advertisements اقرأ أيضًا إجمالي الوفيات 611.. وزارة الصحة: تسجيل 1975 إصابة جديدة بكورونا السعودية تدعو دول العالم للوفاء بتعهّداتها لليمن بشأن تمويل عمليات الإغاثة

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