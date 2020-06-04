لتخفيف الزحام.. «الشؤون الإسلامية» تعتمد 3869 مسجدًا بمناطق المملكة

اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، 3869 مسجدًا إضافيًا للجوامع بمناطق المملكة لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا؛ بدءًا من يوم غدٍ الجمعة، وحتى إشعار آخر.

يأتي ذلك، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع، وتحقيق التباعد بين المصلين، ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة؛ لمنع تفشي وباء «كورونا المستجد».

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن عدد المساجد الإضافية المؤقتة في مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 656، مكة المكرمة 455، المدينة المنورة 165، الشرقية 484، القصيم 205، الجوف 92، عسير 400، الباحة 84، حائل 257، تبوك 74، جازان 816، نجران 60، الحدود الشمالية 121.

Advertisements

ودعت الوزارة، أئمة المساجد، إلى الاستفادة من الخطب التي أعدتها الوزارة؛ بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ، التي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية، وخصصت للحديث عن جائحة «كورونا»، ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الدولة لمنع تفشي الفيروس، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة.

وأكَّدت الوزارة، أن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية، التي يأثم المسلم بتركها.

اقرأ أيضًا:

«الشؤون الإسلامية» تنفي تكليف مؤذني المساجد والجوامع برفع تكبيرات العيد