بالأسماء.. الشؤون الإسلامية بجازان تجهز 816 مسجدًا لصلاة الجمعة غدًا

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أكثر من 816 مسجدًا لإقامة صلاة الجمعة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة؛ لتخفيف الازدحام على الجوامع مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الخاصة التباعد بين المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحث مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان «أسامة بن زيد مدخلي» الجميع بالتقيد بالاحترازات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة، التي تؤكد على غسل اليدين قبل وبعد أداء الصلاة، ولبس الكمامة، ورفع كل متعلقات المسجد من مصاحف وكتيبات وبروشورات ومياه وغيرها، ويمكن معرفة المساجد المساندة عبر الرابط اضغط هنا:

يذكر أن المساجد التي تم فتحها لإقامة صلاة الجمعة تأتي ضمن المرحلة الأولى، يعقبها فتح أكثر من 1000 مسجد خلال الأسبوع المقبل.

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