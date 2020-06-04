وفق الإجراءات الاحترازية
هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أكثر من 816 مسجدًا لإقامة صلاة الجمعة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة؛ لتخفيف الازدحام على الجوامع مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الخاصة التباعد بين المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحث مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان «أسامة بن زيد مدخلي» الجميع بالتقيد بالاحترازات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة، التي تؤكد على غسل اليدين قبل وبعد أداء الصلاة، ولبس الكمامة، ورفع كل متعلقات المسجد من مصاحف وكتيبات وبروشورات ومياه وغيرها، ويمكن معرفة المساجد المساندة عبر الرابط اضغط هنا:
يذكر أن المساجد التي تم فتحها لإقامة صلاة الجمعة تأتي ضمن المرحلة الأولى، يعقبها فتح أكثر من 1000 مسجد خلال الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يطلب إفادة إمام لم يحضر وقت الصلاة
الشؤون الإسلامية: فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. الشؤون الإسلامية بجازان تجهز 816 مسجدًا لصلاة الجمعة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.