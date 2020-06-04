الرياض ومكة وجدة تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت مدينة الرياض، قائمة المدن في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 675 حالة بها، من أصل 1975 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وجاءت مدينة مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ286 حالة، ثم جدة 259 حالة، والمدينة المنورة 124 حالة، والهفوف 112 حالة، والدمام 53 حالة، والقطيف 49 حالة، والطائف 42 حالة.

وتبوك 36 حالة، والجبيل 31 حالة، والخبر 26 حالة، وبيش 21 حالة، والمبرز وحائل 17 حالة لكلٍ منهما، وخميس مشيط وخليص 15 حالة لكلٍ منهما، وينبع 14 حالة، والخرج 12 حالة، وأبها 11 حالة، ونجران 10 حالات، ورماح 9 حالات، وحريملاء 8 حالات، والظهران 7 حالات.

والجفرو وبريدة والمجمعة 6 حالات لكلٍ منها، وبقيق وشرورة وعفيف 5 حالات لكلٍ منها، والمجاردة وصبيا والدرعية والسليل وساجر وثادق 4 حالات لكلٍ منها، والعيون والعقيق وأحد رفيدة ورأس تنورة وصفوى وجازان والقويعية وضرماء وحوطة بني تميم 3 حالات لكلٍ منها.

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وتم تسجيل حالتي إصابة في كلٍ من: قلوى ومحايل عسير وبيشة وبقعاء وليلى والدوادمي والزلفي وحوطة سدير ورفائع الجمش وشقراء.

وتسجيل حالة واحدة في كلٍ من: المندق والقرى وبلجرشي وسكاكا والعيص والعلا والقوز والمظيلف والنعيرية وحفر الباطن والدرب والدائر وصامطة والليث والكامل ويدمه والدلم والحريق ورويضة العرض وواد الدواسر وضباء.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1975 حالة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 93157 حالة، وتعافي 806 ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 68965 حالة، ووفاة 32 ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة.

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