الجيش الجزائري يدمر 9 مخابئ لجماعات إرهابية خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوزقزة المزيد

نجحت قوات الجيش الجزائري، في تدمير 9 مخابئ لجماعات إرهابية خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوزقزة في بومرداس (وسط).

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، فإن عملية التمشيط الواسعة التي جرى تنفيذها أمس الأربعاء تمكنت من ضباط تجار مخدرات وأجهزة كشف عن معادن تستخدم في استخراج الذهب.

وتقع منطقة جبل بوزقزة في بلدية قدارة بدائرة بودواو ضمن ولاية بومرداس وسط الجزائر.

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والثلاثاء، اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، "لوبيات" باستهداف الجيش بحملات وصفها بـ"اليائسة"، مؤكداً وقوفه بالمرصاد في وجه هذه الأطراف، من دون تسميتها.



وفي 15 مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن تدمير مخبئ للجماعات الإرهابية بمدينة قسنطينة شرقي العاصمة.

ويقود الجيش الجزائري في السنوات الأخيرة حملة كبيرة لاستهداف معاقل فلول الجماعات الإرهابية التي تشكلت تسعينيات القرن الماضي وتسببت في مقتل ربع مليون جزائري.

ويركز الجيش في مكافحة الإرهاب على "استراتيجية الضربات الاستباقية" التي مكنته من توجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في مختلف مناطق البلاد.