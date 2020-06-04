الخليج 365الخميس 2020/6/4 05:37 م بتوقيت أبوظبي
نجحت قوات الجيش الجزائري، في تدمير 9 مخابئ لجماعات إرهابية خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوزقزة في بومرداس (وسط).
وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، فإن عملية التمشيط الواسعة التي جرى تنفيذها أمس الأربعاء تمكنت من ضباط تجار مخدرات وأجهزة كشف عن معادن تستخدم في استخراج الذهب.
وتقع منطقة جبل بوزقزة في بلدية قدارة بدائرة بودواو ضمن ولاية بومرداس وسط الجزائر.
والثلاثاء، اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، "لوبيات" باستهداف الجيش بحملات وصفها بـ"اليائسة"، مؤكداً وقوفه بالمرصاد في وجه هذه الأطراف، من دون تسميتها.
وفي 15 مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن تدمير مخبئ للجماعات الإرهابية بمدينة قسنطينة شرقي العاصمة.
ويقود الجيش الجزائري في السنوات الأخيرة حملة كبيرة لاستهداف معاقل فلول الجماعات الإرهابية التي تشكلت تسعينيات القرن الماضي وتسببت في مقتل ربع مليون جزائري.
ويركز الجيش في مكافحة الإرهاب على "استراتيجية الضربات الاستباقية" التي مكنته من توجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في مختلف مناطق البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائري يدمر 9 مخابئ لجماعات إرهابية خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوزقزة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.