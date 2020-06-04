سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4 يونيو 2020

الخليج 365الخميس 2020/6/4 01:16 م بتوقيت أبوظبي
قفز متوسط سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة اليوم الخميس، ليصل إلى 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار على شاشات التداول في البنك المركزي المصري 16.01 جنيه للشراء، و16.14 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، بلغ للشراء 16.01 جنيه والبيع 16.11 جنيه، وتكرر السعر في أغلب البنوك الحكومية.
وفي البنوك الخاصة استقر سعر الدولار الأمريكي عند متوسط سعر 16.03جنيه للشراء، و16.13 للبيع في بنوك التجاري الدولي، أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، العربي الأفريقي، والأهلي الكويتي-بيريوس، والبنك الأهلي اليوناني
أعلى سعر للدولار في مصر
سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند مستوى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 للبيع، في مستهل تعاملات اليوم الخميس.
أقل سعر للدولار في مصر
جاء أقل سعر لصرف الدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 16.01 جنيه والبيع 16.11 جنيه، وهو نفس السعر أيضا في بنك مصر.
سعر اليورو والإسترليني
وواصل سعر اليورو ارتفاعه حيث قفز اليوم الخميس نحو 17 قرشا ليصل إلى 17.93 جنيها للشراء، 18.10 للبيع وفقا لشاشات التداول بالبنك الأهلي المصري.
وعن سعر الجنيه الإسترليني، ارتفع 9 قروش ليسجل 20.05 جنيه للشراء، 20.26 للبيع.
سعر الريال والدرهم والدينار
ارتفع سعر الريال السعودي بواقع 3 قروش في سوق صرف العملات اليوم، ليسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل 4.15 جنيه للشراء، 4.26 للبيع، خلال تعاملات أمس الأربعاء.
وسجل الدرهم الإماراتي نحو 4.33 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع مقابل 4.31 جنيه للشراء، 4.35 للبيع.
وارتفع سعر الدينار الكويتي على شاشات التداول بالبنوك المصرية، اليوم، ليسجل نحو 50.56 جنيها للشراء و 52.29 جنيها للبيع مقابل 50.26 جنيها للشراء، 51.97 للبيع.
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