- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم متحدث الصحة: نتيجة تحليل كورونا تظهر في غضون 4 أيام وسنلاحق مروجي الشائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث الصحة: نتيجة تحليل كورونا تظهر في غضون 4 أيام وسنلاحق مروجي الشائعات
قال: لا يمكن بقاء المريض في المستشفى أسبوعين دون إعلامه بحالته
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما تردد حول بقاء بعض المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في المستشفيات لمدة 14 يوماً دون تأكيد لإصابتهم.
وقال متحدث الصحة عبر تويتر: تفحص عينات كورونا في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى أربعة أيام.
وتابع العبدالعالي: لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.
وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1975 وتعافي 806 حالات وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (93157) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (68965) حالة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة: نتيجة تحليل كورونا تظهر في غضون 4 أيام وسنلاحق مروجي الشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.