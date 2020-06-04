متحدث الصحة: نتيجة تحليل كورونا تظهر في غضون 4 أيام وسنلاحق مروجي الشائعات

2020-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما تردد حول بقاء بعض المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في المستشفيات لمدة 14 يوماً دون تأكيد لإصابتهم.

وقال متحدث الصحة عبر تويتر: تفحص عينات كورونا في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى أربعة أيام.

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وتابع العبدالعالي: لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1975 وتعافي 806 حالات وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (93157) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (68965) حالة.

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