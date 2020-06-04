اجتماع أوبك+ ومخزونات الطاقة الأمريكية.. سببان وراء تراجع أسعار النفط

2020-06-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 29 سنتًا إلى 39.37 دولار للبرميل، اليوم الخميس، متجهة إلى أول انخفاض لها في ست جلسات، وسط شكوك حول قدرة منتجي النفط الخام على الموافقة على تمديد التخفيضات القياسية في الإنتاج، بالإضافة إلى وجود مخاوف بشأن زيادة مخزونات الطاقة الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتًا إلى 36.76 دولار.

وكانت اتفقت كل من المملكة وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، على دعم تمديد تخفيضات الإمدادات البالغة 9.7 مليون برميل يوميًا في شهر يوليو، لكن تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم بسبب عدم اتفاق جميع الدول الأعضاء.

وكانت قد قالت مصادر من أوبك إن اتفاق تمديد تخفيضات إنتاج النفط مرهون بامتثال جميع الدول.

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كما أثرت البيانات الرسمية الأمريكية على الأسعار، حيث ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما توقعه المحللون.

ويُذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، كانت قد أمضت الأيام الأربعة الماضية في مناقشة اقتراح لتأجيل اجتماعهم عدة أيام حتى الخميس، وفي حين كان هناك اتفاق بين المملكة وروسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لشهر واحد آخر إلا أن ذلك مرهون بقيام دول أخرى بتقديم وعود قوية لتنفيذ تخفيضاتها بالكامل.

وكانت بلومبرغ قد أجرت مسحًا يوم الاثنين أظهر أن العراق ونيجيريا اللتان انتهكتا مرارًا التزامات أوبك خلال السنوات الثلاث الماضية أجريتا أقل من نصف التخفيضات المتفق عليها الشهر الماضي.

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