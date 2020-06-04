السعودية | مصور سعودي يقطع مسافة 462 كلم لتوثيق هذه المعالم

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شكرا لقرائتكم مصور سعودي يقطع مسافة 462 كلم لتوثيق هذه المعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قطع مصور سعودي مسافة 462 كيلومتراً لأجل التقاط صور ضوئية لجبال "رال" الواقعة في الجهة الجنوبية لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك (شمال غرب السعودية)، منطلقاً من مقر سكنه في المدنية المنورة حاملاً معه معدات التصوير.
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المصور الضوئي خالد الجهني، الذي يمارس هواية التصوير منذ 40 عاماً، تحدث لـ"العربية.نت" عن هذه الرحلة والصور قائلاً: "سمعت كثيراً عن جبل رال، الأمر الذي شدني كثيراً للقراءة حول هذا المعلم الطبيعي الجميل. بعدها قررت التوجه إلى هذه الجبال وتصويرها وتوثيق مكونات صخورها ذات الأشكال الفنية والألوان الفريدة. لهذه الصخور جمال مختلف عن باقي الصخور. وتمازجت هذه الصخور مع مكونات طبيعة أخرى، ما أعطى للصور عمقا في المعنى".
وأضاف: "جبل رال الذي يقع على بعد 70 كلم جنوب شرق محافظة الوجه يُعد من أهم المعالم الطبيعية بالمحافظة. وكان فيما مضى منطقة استراتيجية مهمة وممراً للحجاج ضمن ما كان يعرف قديماً بدرب الحج المصري".
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