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عاجل .. الموت يفجع الملك سلمان والحزن يعم في “آل سعود”

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 4 يونيو 2020 04:23 مساءً - ‏3 ساعات مضت أخبار 1,901 زيارة

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فجع الموت اليوم الخميس ، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل السعود، في وفاة الأمير سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

ونعى عدد كبير من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، الأمير الراحل ، داعين له بالرحمة والمغفرة، فيما سادت حالة حزن داخل العائلة المالكة.

وكتب الدكتور السعودي تركي الرشيد عبر تغريدة على “تويتر” : “انتقل إلى رحمة الله تعالى الصديق و الجار الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل جمعنا الله و إياه في جنات النعيم”.

وتابع :” خالص العزاء والمواساة الى الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير تركي العبدالله الفيصل ولأبناء الفقيد فيصل و خالد وزوجته و جميع الأسرة الكريمة”.

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